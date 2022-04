Bij een ongeval op de Utrechtseweg in De Bilt is aan het einde van de donderdagmiddag een gewonde gevallen. Een auto en een bus kwamen hard met elkaar in botsing.

Het ongeval gebeurde even voor 17.00 uur op de N237. Vermoedelijk zag de automobilist bij het verlaten van een tankstation de naderende bus over het hoofd. Bij de harde klap ontstond flinke schade aan zowel de auto als de bus. Brandweerlieden hebben de bekneld geraakte automobilist bevrijd, waarna zij door ambulancemedewerkers is behandeld aan haar verwondingen. Dat gebeurde nadat de bestuurster op het fietspad langs de weg tot stilstand was gekomen met haar voertuig. De vrouw is volgens de politie aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. Passagiers van de lijnbus raakten niet gewond. Zij zijn opgevangen. De weg is aan het begin van de donderdagavond deels open, met enige verkeershinder. Utrecht Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht