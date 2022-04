Amsterdammer Ferrel T. (35) moet de resterende 25,5 jaar in de cel blijven voor de moord op Utrechter Hakim Changachi. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) vanmorgen in hoger beroep.

Changachi werd op 12 januari 2017 in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten. Ferrel T. en medeverdachte Guyno O. kregen van de rechtbank 26 jaar cel opgelegd, waarna alleen Ferrel zijn hoger beroep doorzette. Hij heeft betrokkenheid bij de moord altijd ontkend, ook vandaag weer. En hij heeft naar eigen zeggen ook niets te maken met de plannen om het beoogde doelwit Khalid H. te liquideren.

Doelwit

Deze Khalid woonde in dezelfde flat als Changachi en zat even voor de moord nog bij hem in de auto. Het zou een vergissing zijn geweest dat laatstgenoemde werd gedood. Vandaar dat de moord de geschiedenis in is gegaan als 'vergismoord'.

DNA-sporen op een flessendop en op een tas, wapens en telefoongesprekken vormen bewijs voor de rol van Ferrel bij de moord op Changachi. De dop zat op een fles waarmee de vluchtauto na de moord in brand is gestoken. Het OM typeerde Ferrel eerder al als 'wreed, meedogenloos en gewetenloos' en handelend puur voor het geld.

Alternatieven

Zijn advocaten vinden dat de rechtbank alternatieve scenario's niet serieus heeft genomen. Deze zouden Ferrel T. vrijpleiten. Ook zouden ooggetuigen en sporen naar anderen wijzen.

Justin Jap Tjong zou bij de moord op Changachi schutter Ferrel T. hebben gereden. Nog diezelfde maand werd hij in Amsterdam geliquideerd, volgens het OM omdat hij bij de tweede (verijdelde) poging om Khalid om te brengen, weigerde om opnieuw te rijden.

Marengo

Ferrel T. wees eerder juist deze Justin aan als schutter. Hij staat later dit jaar ook terecht voor betrokkenheid bij de moord op de chauffeur, Justin Jap Tjong. De opdrachten voor de moorden zouden afkomstig zijn van Ridouan T., de hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.

Utrecht