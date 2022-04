De terugkeer van de islamitische stichting alFitrah in Utrecht heeft een aantal politieke partijen in de stad 'akelig verrast'. PVV en Stadsbelang Utrecht willen dat burgemeester Sharon Dijksma de organisatie voor eens en altijd weert.

De partijen reageren op het nieuws dat alFitrah tijdelijk een ruimte heeft gehuurd in een verzamelgebouw aan de Beefland op bedrijventerrein Oudenrijn. De moskee, die volgens onderzoekers met de rug naar de Nederlandse samenleving staat, sloot vorig najaar de deuren aan de Pahud de Mortangesdreef in de wijk Overvecht.

Fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang Utrecht grijpt donderdag het wekelijkse vragenuur van de gemeenteraad aan om burgemeester Dijksma op te roepen in actie te komen. "Stadsbelang Utrecht wil dat Suhayb Salam (imam van alFitrah - red.) zijn biezen pakt en vertrekt uit Utrecht.''

Volgens Bos kan de stichting worden gedwarsboomd omdat om een moskee of religieus centrum niet past in het bestemmingsplan voor Oudenrijn. In dit plan is vastgelegd wat voor soort organisaties of bedrijven zich ergens mogen vestigen.

Achtergestelde ideeën

De Utrechtse PVV wil van de burgemeester weten of ze alFitrah niet met hulp van de landelijke overheid kan verbieden. De partij zegt 'akelig verrast' te zijn door de terugkeer van de stichting. "Utrecht, dat altijd pretendeert inclusief te zijn, is geen plek voor de verschrikkelijke en achtergestelde ideeën van de stichting alFitrah.''

Een woordvoerder van de gemeente zei maandag dat wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de vestiging van alFitrah op Oudenrijn tegen te gaan. "Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het bestemmingsplan.''

Imam Suhayb Salam stelt in een videoboodschap dat zijn organisatie tijdelijk aan de Beefland zit. Alfitrah heeft groter gebouw op het oog dat ze wil kopen.

