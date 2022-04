Als het aan rector Albert Wijnsma (38) ligt wordt de Utrechtse middelbare school Academie Tien de eerste Nederlandse school waar leerlingen een schooluniform dragen.

Volgens Wijnsma draagt het bij aan het gemeenschapsgevoel én is het een middel tegen kansenongelijkheid en individualisering.

Het is een grote wens van de schooldirecteur. Wijnsma: "Ik zou dat graag op onze school invoeren. Je kunt roepen dat je iets aan kansenongelijkheid wilt doen of er daadwerkelijk iets aan doen. Een uniform dragen maakt iedereen gelijk en zorgt voor een gemeenschapsgevoel: je bent ergens een onderdeel van. Daarnaast zorgt het voor accountability, om verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid."

In veel landen is het dragen van een schooluniform voor basis- en voortgezet onderwijs verplicht, het bekendste voorbeeld is Engeland, maar ook Zuid-Amerikaanse, Aziatische, Afrikaanse en Europese landen kennen het schooluniform. In Nederland is het echter nooit een traditie geweest. Alleen op de internationale scholen komt het hier voor.

Pas het wel bij de Nederlands volksaard? "Er waait al langere tijd een liberale wind in Nederland, die geen betutteling of het inperken van vrijheid wenst, maar er is ook een tegenbeweging, namelijk: je bestaat niet zonder de ander. Als je alleen bestaat alsof je op een eiland woont, waarom hebben we dan steeds meer de hulp van psychologen en zinsgevingscoaches nodig?"

Volgens Wijnsma is herkenbaarheid ook een belangrijk aspect. "Als jongens een uniform dragen, van welke afkomst dan ook, en ze helpen een vrouw die met haar boodschappen van de fiets is gevallen, versterk je iets.

Dan krijgen wij telefoontjes dat onze jongens iets moois hebben gedaan. Maar het werkt ook twee kanten op: we kunnen ze ook aanspreken als ze iets fout doen. Je haalt ze uit de anonimiteit en ze horen écht ergens bij."

Volgens scholengroep NUOVO, waar Academie Tien onderdeel van is, wordt er serieus over de mogelijkheden nagedacht.