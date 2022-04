Een 19-jarige Amsterdammer is zaterdag in Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een plofkraak. Aan het oppakken van de man ging een lange achtervolging vooraf. In de auto vond de opruimingsdienst een explosief.

Het OM laat vandaag desgevraagd aan RTV Utrecht weten dat het om een Amsterdammer gaat. De man weigerde zaterdagochtend vroeg te stoppen voor de politie, die kort daarvoor een melding had gekregen over een verdachte auto in Brabant. Wat volgde was een lange achtervolging over de A2 en A27 waarbij zeker tien politiewagens en een helikopter betrokken waren. Uiteindelijk werd de man ter hoogte van Amelisweerd tot stilstand gebracht. In de auto zaten naast de opgepakte Amsterdammer nog meer mensen, die allemaal uit handen van de politie wisten te blijven. Tijdens de achtervolging zijn er door de politie waarschuwingsschoten gelost.