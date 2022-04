Bij Kamp van Zeist wordt eind april een noodopvang geopend voor tweehonderd asielzoekers, vanwege het grote tekort aan plekken elders in het land. De opvang sluit zodra daar na de zomer volgens plan een definitief azc verrijst.

Onlangs besloot de gemeente Zeist (op wiens grondgebied de opvang zich afspeelt) om tegemoet te komen aan de wens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een azc te vestigen.

Met het oog op het nabijgelegen dorp Soesterberg, waar inwoners hun zorgen uitten, werd akkoord gegaan met de opvang van maximaal vierhonderd mensen voor een periode van vijf jaar. Bovendien moet op een goede mix van bewoners worden gelet, zo luidden de voorwaarden.

Het azc wordt volgens plan in het september of oktober geopend. Vooruitlopend daarop hebben Zeist en Soest besloten uit humanitair oogpunt mee te werken aan noodopvang, nu een onmenselijke situatie is ontstaan in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

De komende weken wordt daarom gewerkt aan de tijdelijke opvang, in de vorm van paviljoens, nabij de locatie van de voormalige supermarkt op het terrein van Kamp van Zeist. Het streven is dat deze opvang op 28 april klaar is.