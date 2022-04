Medewerkers, bezoekers en patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht kunnen vanaf deze week niet meer even buiten een sigaret opsteken. Het ziekenhuis heeft besloten om een algeheel rookverbod in te stellen op het terrein.

Binnen was roken al veel langer verboden, maar tot nu toe was het nog wel mogelijk om rond in- en uitgangen en op bijvoorbeeld parkeerterreinen een sigaret op te steken. Het ziekenhuis vindt ook dat niet meer passen in de huidige tijd en de doelstellingen van een gezondheidszorgorganisatie. Daarom geldt er nu een rookverbod op alle terreinen van het St. Antonius Ziekenhuis.