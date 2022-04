Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft de eerste namen van de line-up bekendgemaakt. Op 5 mei kunnen bezoekers onder andere genieten van My Baby, Fresku, Karsu, Sevn Alias en WIES. Daarnaast zijn de talenten van BOKS Cultuurhuis en Songs for Freedom te zien.

Na twee jaar afwezigheid vinden door heel het land weer Bevrijdingsfestivals plaats. Zo ook in Utrecht. Het thema van dit jaar is 'vrijheid in verbondenheid'. Er zal dan ook veel aandacht uitgaan naar de situatie in Oekraïne op het moment.

Net als eerdere edities ruimt het Bevrijdingsfestival Utrecht een plek in voor opkomend talent uit de provincie. Zo spelen vier finalisten van de talentenwedstrijd Songs for Freedom op 5 mei live op het Vrijheidspodium om de winst.

De acts die daar dit jaar een kans op maken zijn: Lizet Aviva, Tapestries, LÖNA en Between the Jars. Daarnaast is er een optreden van de talenten van het Utrechtse jongerencultuurhuis BOKS.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht vindt plaats op donderdag 5 mei in Park Transwijk. De entree is gratis.