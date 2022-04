Op landgoed Prattenburg in het Utrechtse Elst komen tien tijdelijke woningen te staan voor Oekraïense vluchtelingen. In de huisjes kunnen maximaal veertig mensen wonen.

De gemeente Rhenen, waar Elst onder valt, koopt de flexwoningen en laat ze er in de komende maanden kant en klaar neerzetten.

Oekraïners zitten nu vooral in noodopvanglocaties en bij gastgezinnen in huis. "Dit kan voor een bepaalde periode, maar is niet altijd een oplossing voor een langere termijn", aldus de gemeente Rhenen.

De Veiligheidsregio Utrecht liet vorige week al weten dat het flexwoningen wil laten bouwen om gevluchte Oekraïners langdurig op te vangen. De gemeenten Vlaardingen en Lansingerland in de regio Rotterdam-Rijnmond denken daar ook aan.

De adellijke familie Van Asch van Wijck is sinds 1694 eigenaar van het 430 hectare grote landgoed Prattenburg. De flexwoningen worden neergezet op het deel van het landgoed waar vroeger een jeugdherberg van Stayokay stond.