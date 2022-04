Ook in de provincie Utrecht worden mogelijk flexwoningen neergezet om Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd in op te vangen.

"De wens om dergelijke flexwoningen in te zetten is bestuurlijk wel uitgesproken. Deze plannen bevinden zich op dit moment echter nog in een oriënterende fase en zijn nog niet concreet", laat de Veiligheidsregio Utrecht weten. Daardoor is het nog niet bekend hoeveel Oekraïners Utrecht zo denkt te kunnen huisvesten, hoelang ze daar terecht kunnen en om welke locaties het gaat.

Utrecht reageert op de plannen van de regio Rotterdam-Rijnmond en de gemeenten Lansingerland en Vlaardingen. Zij gaan zoeken naar plekken waar ooit misschien een nieuwbouwwijk kan verrijzen, maar waar nog geen bouwplannen voor zijn. Het idee is dat er voorlopig tijdelijke woningen voor Oekraïners kunnen worden neergezet. In eerste instantie zou het gaan om de opvang voor ruim duizend mensen voor zo'n drie jaar.

Andere regio's hebben zulke plannen niet. De veiligheidsregio's Groningen, Drenthe, IJsselland, Twente, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Hollands Midden, Zeeland, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg zeggen desgevraagd dat zulke initiatieven bij hen niet bestaan.