Nu alle coronamaatregelen van de baan zijn en de horeca weer volledig open mag zijn, is de krapte in de hospitalitysector in Utrecht enorm groot. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad Nederland.

In één jaar tijd steeg het aantal vacatures in de sector van 603 naar 1119. Een stijging van maar liefst 86 procent. Landelijk is een vergelijkbaar beeld te zien.

Creatieve oplossingen

Badelog van Gelder, regiodirecteur Utrecht bij Randstad Nederland: "Landelijk is het aantal werkzoekenden naar horecafuncties, met name in de bediening, 10 procent lager dan voor corona. Inmiddels werken ook veel mensen ergens anders. Het overbruggen van dat gat vraagt om creatieve oplossingen."

Ook de vraag naar personeel heeft in Utrecht een vlucht genomen. Met name bedieningsmedewerkers en keukenpersoneel zijn veel gezocht, blijkt uit een recente data-analyse van Randstad Nederland.

Dit terwijl het aantal werkzoekenden naar banen in de gastvrijheidssector juist met 43 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het tekent de enorme krapte in de hospitalitysector. Zij hebben flink wat werk aan de winkel.