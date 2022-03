De omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht is nog lang niet van de baan. Het kabinet gaat toch verder met de voorbereiding van het enorme snelwegenproject, waardoor mogelijk een deel van het geliefde en bosrijke landgoed Amelisweerd moet verdwijnen.

In het nieuwe regeerakkoord werd vorig jaar afgesproken om de vernieuwing van de Ring Utrecht voorlopig op de lange baan te schuiven. De lokale en regionale overheden moesten wel met een alternatief komen om de doorstroming op de snelwegen te verbeteren.

Verkeersminister Mark Halbers (VVD) schrijft woensdag in een Kamerbrief dat uit contacten met de regio Utrecht blijkt dat 'op dit moment nog geen nieuw alternatief voorhanden is'. Daarom wordt de voorbereiding voor het zogeheten tracébesluit voort gezet.

Alternatief

Halbers schrijft ook dat de werkzaamheden nog niet beginnen, omdat het om een groot project. Maar hij voert met de brief wel de druk op om met een oplossing te komen. In de tussentijd werkt de regio Utrecht nog wel aan een alternatief, aldus de minister. De gemeente Utrecht gaf eerder aan te willen investeringen in openbaar vervoer om de druk op de Ring Utrecht te verminderen.

In Utrecht bestaat veel weerstand tegen de snelwegverbreding en vooral tegen de aantasting van landgoed Amelisweerd. Natuurbeschermers reageerden dan ook verheugd op het uitstel.