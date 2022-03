Ruim tienduizend Utrechtse huishoudens met een laag inkomen krijgen deze week nog 800 euro op hun bankrekening gestort om de fors gestegen energiekosten op te vangen. Van duizenden andere inwoners heeft de gemeente nog onvoldoende gegevens om het geld aan ze over te maken.

Het kabinet kondigde eerder deze maand aan de energietoeslag voor minima te verhogen van tweehonderd naar achthonderd euro. Vooruitlopend op een wetswijziging die nodig is om het geld uit te betalen, riep het kabinet gemeenten op de vergoeding alvast uit te keren. De energiekosten zijn fors gestegen na de inval van het Russische leger in de Oekraïne eind februari.

De gemeenten Utrecht geeft gehoor aan de oproep van het kabinet. "Wij zien dat steeds meer Utrechters worden geconfronteerd met een hoge energierekening die zij nu al niet meer kunnen betalen", zegt wethouder Linda Voortman (GroenLinks, werk en inkomen). "Daarom wachten we niet op de wetswijziging en keren wij de vergoeding nu al uit."

De gemeente hoeft niet per huishouden te controleren of en hoe hoog de energiekosten zijn gestegen. "Het is waarschijnlijk dat dit voor de overgrote meerderheid geldt", aldus de wethouder.

Aanvraagformulier

Van ongeveer 10.500 huishoudens met een laag inkomen heeft de gemeente voldoende gegevens om de 800 euro deze week nog over te maken. Van naar schatting 12.800 huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum heeft de gemeente nog onvoldoende informatie. Voor hen wordt een aanvraagformulier gemaakt.

De 800 euro lenigt volgens wethouder Voortman voor veel huishoudens de ergste nood. "Maar we zien ook al Utrechters waarbij de energierekening drie tot vier keer zo hoog is geworden, terwijl zij in een schuldhulpverleningstraject zitten of een bijstandsuitkering ontvangen." Om deze Utrechters te helpen was het al tijdelijk mogelijk gemaakt om individuele bijzondere bijstand voor energiekosten te verstrekken.