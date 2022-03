De politie heeft afgelopen dinsdag een man van negentien jaar uit IJsselstein aangehouden. Hij wordt verdacht van het gooien van een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel in januari 2020.

De aanslag met de handgranaat maakte deel uit van een langdurige afpersingszaak van een fruitbedrijf in Kerkdriel. Uit onderzoek blijkt dat er eerst een condoleancekaart door de brievenbus werd gedaan, waarna iemand de handgranaat naar het complex gooide.

Eerder werd er in deze zaak ook al een verdachte in IJsselstein aangehouden. Hij is veroordeeld tot vijf jaar cel. Ook zocht de politie eerder deze maand naar bewijsmateriaal in een woning in IJsselstein.