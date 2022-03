Vijf supporters van FC Utrecht zijn door de politie aangehouden in een onderzoek naar ongeregeldheden rond de wedstrijd tegen Vitesse in het GelreDome afgelopen november. De schade die hierbij werd veroorzaakt liep in de tienduizenden euro's.

Agenten werden op de dag van de wedstrijd belaagd en bekogeld met vuurwerk. De ME wist de orde uiteindelijk te herstellen. Zowel Vitesse als twaalf agenten deden aangifte en er werd een onderzoek gestart. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn begin deze week vijf verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Drie van hen zijn mannen van 19, 51 en 52 jaar uit Utrecht. Een vierde verdachte is een 21-jarige man uit Vianen. Ook hield de politie een 56-jarige man uit Groot-Ammers aan. Politiechef Naomi Hoekstra noemt geweld tegen politiemensen onacceptabel. "Ongeregeldheden als die in november horen niet in een stadion thuis." Ook benadrukt ze dat de politie veel moeite doet om betrokkenen te vinden. "Soms gaat het snel, soms duurt het even, maar uiteindelijk sporen we je op." Zowel Vitesse als FC Utrecht spraken zich eerder al uit tegen de ongeregeldheden. De vijf mannen zijn na verhoor weer vrijgelaten. De zaak zal na het onderzoek worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie.