De gemeente Utrecht gaat de verkeersveiligheid op de Niels Bohrweg in Utrecht verbeteren. Uit een analyse bleek dat de weg met name voor fietsers onveilig kan zijn. In november vorig jaar kostte een ongeval op deze weg nog het leven van een jonge vrouw op de fiets.

De gemeente laat weten dat op de weg fietsverkeer kruist met gemotoriseerd verkeer op de kruispunten met de Maarssenbroeksedijk en Rutherfordweg en dat de snelheid van het andere verkeer niet wordt geremd door de inrichting. "Ook zien we op Lage Weide een grote hoeveelheid zwaar verkeer, wat ook meer risico met zich meebrengt", zo schrijft wethouder Lot van Hooijdonk aan de gemeenteraad. Nabij de kruising met de Maarssenbroeksedijk heeft het MBO Utrecht een vestiging aan de Niels Bohrweg, wat volgens de gemeente de behoefte aan een veilige fietsverbinding vergroot. "De weg heeft een verbindende functie tussen de toekomstige regionale doorfietsroutes van Dam tot Dom (naar Amsterdam) en de toekomstige doorfietsroute naar Houten. Hierdoor verwachten we dat het aantal fietsers toeneemt." Smileyborden De gemeente wil de veiligheid van de weg verbeteren door een mix van maatregelen. Op korte termijn worden er op de Niels Bohrweg zogenoemde 'smileyborden' geplaatst die automobilisten moeten motiveren zich aan de maximumsnelheid te houden. Ook wordt de verlichting waar nodig gerepareerd en wordt het groen gesnoeid zodat weggebruikers een beter overzicht hebben. Daarnaast werkt de gemeente met het parkmanagement Lage Weide en de Fietsersbond aan structurele maatregelen. Het gaat dan om het verbeteren van de fietsoversteken van de kruispunten Maarssenbroeksedijken Rutherfordweg, het verbeteren van de zichtbaarheid van het fietspad bij de inritten van bedrijven en onderzoek naar hoe fietsers veiliger kunnen fietsen langs het deel van de Niels Bohrweg waar geen fietspad ligt.