Ontwikkelaar Change=, dat binnenkort een nieuw wooncomplex oplevert aan het Berlijnplein in Utrecht, houdt zich volgens de gemeente aan de gemaakte afspraken. Vorige maand stelde de voltallige gemeenteraad vragen over de ontwikkelaar vanwege de hoge huurprijzen en de zogeheten 'community-kosten' die door Change= worden gerekend.

Huurders zouden worstelen met de kosten die Change= rekent bovenop de kale huur, zoals 'communitykosten' (ook wel dienstenovereenkomsten). Ook bij de huurprijs zelf werden vraagtekens gezet: potentiële huurders moeten 950 euro neerleggen voor een studio van 30 of 40 vierkante meter. In Amsterdam moest Change= al voor de rechter verschijnen, die oordeelde dat de ontwikkelaar onredelijke kosten opvoerde bij huurders en bepaalde kosten zelfs 'dubbel in rekening bracht'.

Meer dan een woning

Toch laat wethouder Klaas Verschuure in zijn beantwoording op de vragen nu weten dat Change= zich aan de gemaakte afspraken houdt en de aangeboden woningen 'in lijn zijn' met het ingediende plan. De constructie met 'community-kosten' waarvoor het bedrijf in Amsterdam voor de rechter moest verschijnen is inmiddels aangepast, en dus doet de ontwikkelaar niets wat niet is toegestaan.

Huurders betalen bij Change= nu eenmaal ook voor 'meer dan alleen een woning', aldus de wethouder. Denk aan veiligheid, een ontspanningsruimte, inpandige horeca, werkplekken en overige faciliteiten.

Volgens de gemeente voldoen de woningen in de basis aan het aspect 'sociale huur', maar gaat het hier niet om reguliere sociale huur. Huurders hebben het recht om de kosten te laten toetsen door de huurcommissie of kantonrechter als zij het gevoel hebben dat de kosten te hoog zijn, benadrukt de gemeente. Wel geven zij aan om in de toekomst meer aandacht te besteden om afspraken over servicekosten bij sociale huurwoningen 'strakker te regelen'.