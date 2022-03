Op de snelwegen rond Utrecht stond het verkeer maandagochtend flink vast. Dat was gevolg van een storing in de Leidsche Rijntunnel en een ongeluk bij knooppunt Oudenrijn.

Op de A2 richting Amsterdam stond tussen Vianen en de Leidsche Rijntunnel het verkeer stil. Door een technische storing in de Rijntunnel was uit voorzorg de linkerbaan afgesloten.

Op de A12 was file in beide richtingen voor knooppunt Oudenrijn door een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.