Sinds deze week zijn er in Nieuwegein deelfietsen te huur, die op verschillende plekken in de stad geparkeerd staan. Het stimuleren van deelfietsen is een van de maatregelen uit het recent aangenomen Mobiliteitsprogramma.

De fietsen kun je vanaf nu ophalen en wegbrengen bij fietsenstallingen de Fietspomp (Lantaarnstede 10) en de Snelbinder (Ringstede 2) . Op een later tijdstip worden er ook deelfietsen geplaatst bij OV-station Nieuwegein City, tramhalte Zuilenstein en bedrijventerrein de Liesbosch. De fietsen van Hello-Bike zijn te huren via een app en kosten een euro voor de eerste twintig minuten, daarna vijf cent per minuut. Een uur een fiets huren kost dus drie euro. Een heel etmaal kan ook, daarvoor moet negen euro worden afgerekend. Voor bedrijven is er ook een mogelijkheid om een abonnement nemen. De Hello-Bike-app is te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store. Meer informatie is te vinden op hello-bike.net.