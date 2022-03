Voetbalclub DHSC houdt vandaag een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Onderdeel van het programma was een benefietwedstrijd, waarin Wesley Sneijder in actie kwam.

De recordinternational deed mee in een ploeg die ook bestaat uit onder andere de zangers Rolf Sanchez en Mart Hoogkamer. De formatie stond onder leiding van Gert Kruys. De tegenstander in het benefietduel was Creators FC, bestaande uit een groep influencers. De aftrap van de benefietwedstrijd werd gegeven door Evgeniy Levchenko. "Aan het einde van de dag gaat de cheque ook naar hem", vertelde Sneijder op Radio M. Levchenko heeft samen met zijn vrouw Victoria Koblenko een stichting en zij zorgen dat het geld bij getroffen gezinnen komt. Burgemeester Sharon Dijksma was er vanochtend ook bij. "Een heel goed initiatief!!", liet zij weten via Instagram Voor kinderen is er vandaag een springkussen, stormbaan en popcorn bij DHSC. Daarnaast is er een verloting met prijzen, onder meer met spullen van FC Utrecht. Ook is er een veiling met items waar mensen op kunnen bieden. Alle inkomsten zijn bestemd voor Oekraïne.