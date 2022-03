Tijdens controles in het havengebied van het Utrechtse industrieterrein Lage Weide zijn drie aanhoudingen verricht. Overheidsdiensten gaven ook voorlichting aan bedrijven en medewerkers over het tegengaan van drugshandel.

De arrestaties waren vanwege illegaal werken, tonen van een vals identiteitsbewijs en rijden onder invloed. In twee winkels werden valse merkgoederen aangetroffen. Ook werden in een transportcontainer spullen gevonden waarmee een hennepkwekerij kan worden ingericht. Een andere container bevatte waarschijnlijk gestolen spullen.

Politie, Belastingdienst, Douane, CTU, UWV en de gemeente Utrecht werkten samen aan de actie die 'weerbaarheid' tegen drugscriminaliteit in het havengebied moet bevorderen. Volgens burgemeester Dijksma kan de haven gebruikt worden voor drugssmokkel. Lage Weide is namelijk niet alleen één van de grootste binnenhavens van Nederland, in Utrecht zijn ook veel criminelen actief die zich met de verboden handel bezig houden.

Werkgevers en werknemers kregen een presentatie en zijn er gesprekken gevoerd met vrachtwagenchauffeurs om hen te wijzen op de risico's in de transportbranche.