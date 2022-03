Op de Zuilense Ring heeft zaterdagochtend vroeg een zwaar eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto met vier inzittenden raakte in een slip en sloeg over de kop. Drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De vierde is door de politie meegenomen.

Even na 4 uur reed een Mercedes A-klasse met hoge snelheid vanuit de richting van de A27 richting Maarssen. Net voor het Ghandiplein ging het mis, de auto raakte in de slip, ramde een boom, sloeg over de kop en vloog over een sloot. De auto kwam op zijn wielen, half boven de sloot tot stilstand. Volgens een getuige lag de weg na de crash bezaaid met auto-onderdelen. De weg is tot vanmorgen afgesloten geweest voor onderzoek en berging.