De Van Bentumfabriek in Nieuwegein wordt definitief een gemeentelijk monument. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Vorig jaar werd de fabriek nog aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument.

De voormalige staalfabriek aan de Herenstraat is de afgelopen tijd bouwhistorisch en bouwkundig onderzocht om de bouwhistorie, monumentwaarde en de staat van het pand in kaart te brengen. Daarnaast vonden er gesprekken en locatiebezoeken plaats met de eigenaar van het gebouw, de ontwikkelaar en de leden van de monumentencommissie.

Het college acht het gebouw monumentwaardig, onder meer omdat het een tastbare herinnering is aan de industriële historie langs de Vaartsche Rijn en Doorslag. Ook is het fabrieksgebouw met de getrapte dak volgens hen zeldzaam en gaaf.

De gebroeders Van Bentum bouwden de constructiewerkplaats en stalen ramenfabriek in 1948. Later is het pand meerdere keren uitgebreid of aangepast. De monumentale status moet leiden tot nieuw en passend gebruik, waarbij de monumentale waarden behouden blijven. Eerder werd er bijvoorbeeld gedacht aan een horeca- of cultuurbestemming.