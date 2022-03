Een auto op de Ridderschapslaan in Zeist is zondagavond in brand gevlogen. Toen de brandweer aankwam, was de Citroën al veranderd in een vlammenzee.

Omstanders meldden dat er meerdere harde klappen te horen waren. Door de hevigheid van de brand was het moeilijk om het vuur te doven. Het is de brandweer uiteindelijk gelukt om de auto te blussen met twee waterstralen. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De auto die voor de brandende Citroën stond, is gespaard gebleven.