De snackbranche luidde deze week de noodklok. Niet alleen gas, maar ook friet, bakjes en frituurolie wordt steeds duurder. In de stad Utrecht is er nog geen sprake van nieuwe prijsstijgingen, maar ze hangen wel in de lucht.

Zowel bij frietzaak Dapp als bij Manneken Pis (beide in het centrum) werden de prijzen aan het begin van het jaar verhoogd, maar dat is vrij gebruikelijk. "Daar zijn klanten ook wel eens verbaasd over maar dat gebeurt jaarlijks nu eenmaal omdat de prijzen blijven stijgen. Bij ons betaal je voor een middelgrootpatatje met mayonaise nu vier euro", zegt een medewerker van Dapp. Richting de vijf gaat dat dus nog niet. Bij snackbar Edison in de wijk Zuilen zijn de prijzen nog niet verhoogd, maar volgens een medewerkster zit dat er wel aan te komen 'als het zo doorgaat met de inflatie'. "We zien wel dat producten elke dag duurder worden, zoals aardappelen. Dus ik kan niet uitsluiten dat de prijzen binnenkort iets omhoog moeten, nee." Dat geldt ook voor cafetaria Rijnsnack. "Ik verwacht dat het over een paar maanden wel omhoog moet. De inkopen worden steeds duurder."