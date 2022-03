De gemeente gaat een deel van Lombok flink onder handen nemen. Zo komt er meer groen en ruimte voor voetgangers en fietsers rondom het Westplein, maar worden er ook meer woningen bijgebouwd. Ook wordt de Leidse Rijn doorgetrokken.

Dat staat in een ontwerpbestemmingsplan dat de gemeente heeft vrijgegeven. De Graadt van Roggenweg en het Westplein worden een zogeheten 'stadsstraat'. Auto's rijden hier 30 kilometer per uur op één rijbaan, in plaats van op twee. Ook voor fietsers wordt meer ruimte gemaakt in het gebied.

Daarnaast wordt de Leidse Rijn doorgetrokken tot aan de vernieuwde singel zodat Utrechters binnenkort via de Munt naar het Vredenburg kunnen varen. Hiervoor wordt het water in de Van Sijpesteintunnel (onder het spoor) verbreed. In het Lombokpark, in de twee binnentuinen, langs de trambaan, de Graadt van Roggenweg en langs de oever van de Leidse Rijn, komt meer groen.

Huizen

Rondom het Westplein worden woningen bijgebouwd, zo'n 350 tot 400 stuks, waarvan bijna de helft sociale huur- en studentenwoningen. Op 6 april, 8 april en 10 april worden rondleidingen over het Lombokplein georganiseerd voor wie een goed beeld wil krijgen bij de plannen. Utrechters kunnen tot en met 28 april reageren op het plan van de gemeente.