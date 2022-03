Bij een ongeluk in Bilthoven is een scooterrijder ernstig gewond geraakt. De jonge man werd rond 3.40 uur 's nachts liggend naast zijn scooter aangetroffen op de Maartensdijkseweg, tussen Maartensdijk en Bilthoven.

De jongen was vermoedelijk onderweg richting Soest, Baarn of Lage Vuursche en zou tegen een boom geknald zijn ter hoogte van de Professor van Bronckhorstlaan. Waardoor de jongen de macht over het stuur verloor is niet duidelijk.

Toen hij werd aangetroffen rukten politie, ambulance en een traumahelikopter uit. De traumahelikopter is uiteindelijk niet geland. Het slachtoffer werd door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.