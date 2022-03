Een vrouw met rollator is vandaag beroofd van haar iPad toen ze hulp kreeg aangeboden. Dankzij het ingrijpen van drie alerte jongens, kon de dader direct worden aangehouden.

De beroving vond plaats op station Utrecht Centraal, toen de vrouw in een trein stapte. Precies op dat moment bood de jongen aan om haar rollator in de trein te tillen. De vrouw stemde hier content mee in maar had niet door dat de jongen haar iPad uit het mandje van haar rollator pakte toen hij wegliep.

Dat zagen drie jonge medereizigers gebeuren, die de dader direct vastpakten en even later overleverden aan de toegesnelde agenten. Zij namen de vrouw die slecht ter been is in een politieauto mee naar het politiebureau, waar ze aangifte kon doen van de diefstal.

Volgens betrokken agenten was het slachtoffer 'erg ontdaan' door de gebeurtenissen. "Maar gelukkig heeft ze haar iPad weer terug."