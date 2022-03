De hulp die inwoners van De Bilt willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne is hartverwarmend. Tientallen burgers van De Bilt hebben bij de gemeente aangegeven tijdelijk vluchtelingen in huis te willen opvangen.

Dat hebben wethouders Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker (CDA) vanmorgen bekend gemaakt tijdens het persgesprek. De Bilt bereidt zich voor op de komst van Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land.

In de regio Utrecht worden op korte termijn 1.000 – 2.000 vluchtelingen verwacht. Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren in de opvang van deze mensen, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Daartoe worden nu de voorbereidingen getroffen.

Hoeveel vluchtelingen De Bilt wil en kan opvangen is nog niet bekend. ,,Veel is nog onbekend”, zegt Dolf Smolenaers. ,,We weten niet hoeveel vluchtelingen de komende weken of maanden hierheen komen. Maar we willen voorkomen dat we moeten ‘slepen‘ met de mensen. We zoeken onderkomens waar ze langere tijd kunnen verblijven.”

Organisaties die kansen zien voor opvang van vluchtelingen worden opgeroepen deze te melden via samenvooroekraine@debilt.nl. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om locaties die direct geschikt zijn voor verblijf, zoals recreatieparken of hotels, maar ook om gebouwen die geschikt te maken zijn, zoals kerkgebouwen en leegstaande kantoorpanden.

Smolenaers: ,,Uiteraard zoekt de gemeente ook naar mogelijkheden in leegstaande gemeentelijke panden en werken wij samen met andere overheden aan de bijbehorende voorzieningen die dit vraagt, zoals financiering, begeleiding en zorg.”

Bij de gemeente hebben ook al tientallen inwoners aangegeven thuis vluchtelingen op te willen vangen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners hun huis willen openstellen. Gastgezinnen kunnen informatie lezen op de website: www.debilt.nl/samenvooroekraine.

Bewoners die willen helpen kunnen dat ook op andere manieren doen, bijvoorbeeld door voedsel, kleding of geld te doneren.