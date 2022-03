De KNVB heeft de gemeente Zeist aangeboden om vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk op te vangen op het complex van de voetbalbond. De KNVB zegt voor minimaal vijf weken 45 vluchtelingen te kunnen opvangen in één van de gebouwen op de KNVB Campus in de bossen van Zeist.

Volgens de bond reageerde de gemeente positief op het aanbod. Iedere veiligheidsregio in Nederland heeft de opdracht gekregen om op korte termijn duizend opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. In de komende tijd moeten daar nog eens duizend plekken bij komen. In de hele provincie Utrecht zijn momenteel bijna 1300 plekken beschikbaar.

Al eerder werd bekend dat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en religieuze instellingen is plek gevonden voor 84 mensen. Toen was nog niet duidelijk op welke plekken de Oekraïense vluchtelingen precies opgevangen zouden worden. De KNVB is er dus een van.

55 jaar geleden streek de voetbalbond er neer in de bossen langs de Woudenbergseweg, om sindsdien uit te groeien tot de KNVB Campus: dé trainingsplek voor de Oranjemannen en -vrouwen, met kennis bijeengebracht in de kantoren, plek voor de medische dienst en sinds kort ook voor een wellness voor de spelers.

Volgens de gemeente komen er veel vragen binnen van inwoners en organisaties die hulp willen bieden door bijvoorbeeld vluchtelingen op te vangen of spullen in te zamelen.