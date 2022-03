De herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is weer een stap dichterbij. De gemeente stelde donderdag het voorlopige ontwerp voor de herinrichting vast nadat de reacties van Utrechters op de plannen waren bekeken.

Aan de hand van de reacties van omwonenden en ondernemers paste de gemeente de plannen voor de herinrichting op een aantal punten aan. In het aangepaste ontwerp komt er ruim 700 vierkante meter groen bij. Ook komt er nog een vijfde oversteekplaats bij in de buurt van de Geraniumstraat. In het oude ontwerp waren dat er vier. Verder verdwijnen er een aantal parkeerplekken om het zicht op de zijstraten te verbeteren.

In totaal kwamen er ruim zeventig reacties binnen. "Bewoners en ondernemers voelen zich erg betrokken bij de Amsterdamsestraatweg. Dat zien we ook terug in de reacties. Er wordt soms kritisch maar vooral enthousiast gereageerd op de plannen. We hebben veel waardevolle reacties gekregen waarmee we de kwaliteit van het ontwerp hebben kunnen verbeteren", zegt wethouder Klaas Verschuure.

De komende maanden werkt de gemeente verder aan het ontwerp en de input van omwonenden. Na de zomer kunnen belanghebbenden opnieuw reageren op de plannen. Eind 2023 moeten de werkzaamheden beginnen.