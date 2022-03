Bij de IKEA in Utrecht is brand ontstaan in een afvalcontainer. Vanwege de brand is de Griffioenlaan, de weg achter de IKEA, afgesloten.

De brandende afvalcontainer staat achter het blauwe IKEA-pand en zorgt voor rookontwikkeling en een brandlucht bij de ingang voor laten en lossen van het filiaal. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer is aanwezig. Ook is er een speciaal voortuig met een haakarm opgeroepen om de containter te verplaatsen.