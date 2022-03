Speciaal voor mensen met een laag inkomen introduceerde de gemeente Utrecht de U-pas. Sinds 1 juli 2021 werd er nog een schepje bovenop gedaan en werd het 'gezinstegoed' geïntroduceerd. Dat blijkt het gebruik van de pas een sterke impuls te hebben gegeven: het gebruik nam toe met 34 procent.

Voor mensen met een laag inkomen kan het soms moeilijk zijn om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Met de U-pas krijgen bewoners een tegoed dat zij aan deze zaken kunnen besteden. Met het vorig jaar daar nog bij geïntroduceerde gezinstegoed is het ook mogelijk geworden om de tegoeden op de pas van de kinderen bij elkaar op te tellen.

En dat is erg nuttig gebleken, volgens wethouder Linda Voortman. "Door tegoeden van U-passen van kinderen binnen één gezin bij elkaar op te tellen, krijgen gezinnen meer vrijheid om het tegoed te besteden. Zo wordt het makkelijker om duurdere schoolreisjes of lidmaatschap van een sportclub te betalen uit het gezamenlijke budget en geld dat overblijft te combineren. Mooi dat we kwetsbare gezinnen zo nog beter kunnen helpen om mee te doen", aldus de wethouder.

Het tegoed voor volwassenen (18-plus) blijft wel strikt persoonlijk en is alleen voor de U-pashouder zelf te besteden. Afhankelijk van woonplaats, gezinssituatie en inkomen kunnen mensen in aanmerking komen voor de gratis pas. Een aanvraag hiervoor kan worden gedaan bij de gemeente.