In een opslagpand aan de Atoomweg in Utrecht woedt een grote brand. Het vuur heeft inmiddels een groot deel van het dak in de as gelegd. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Het betreft een grote brand, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Het lukte de brandweer maar niet om de vlammen te doven vanwege de dakopbouw van het pand. De brandweer bedenkt nu verschillende strategieën om de brand te overmeesteren. Vanwege de hitte is het niet mogelijk om de brand van binnenuit te blussen. Het is niet bekend wat er binnen ligt opgeslagen. Op een bord staat dat het bedrijf Kroon Horeca apparatuur en bakkerij machines in het gebouw gevestigd is. Alle aanwezigen in het gebouw hebben het pand veilig kunnen verlaten. Eerder leek het gevaar dat het vuur zou overslaan te zijn geweken, maar de brandweer meldde in de loop van de middag dat pogingen om de brand te beperken zijn mislukt en de kans bestaat dat het hele gebouw zal afbranden. Er is bij de bestrijding van de vuurzee speciaal blusgereedschap ingezet. Boven het gebouw vormt zich een donkere rookpluim, is op verschillende foto's van omstanders te zien. De Atoomweg is afgezet. U-OV meldt dat buslijn 38 daarom niet stopt bij haltes Thoriumweg, Kernweg, Uraniumweg, Mesonweg, Hyperonenweg en Otto Hahnweg.