De Utrechtse Jaarbeurs gaat vanaf vandaag Oekraïense vluchtelingen opvangen. In één van de hallen van de Jaarbeurs werden vannacht honderden veldbedjes klaargezet.

Het zou gaan om zo'n 250 tot 300 veldbedden. Op een foto van de Veilgiheidsregio Utrecht is te zien dat er honderden groene bedjes staan verspreid door één van de Jaarbeurshallen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zullen er in de loop van de dag mensen aankomen. Om hoeveel vluchtelingen het precies gaat is nog niet duidelijk.

Vluchtelingen zullen korte tijd in de hal overnachten, in afwachting van een betere opvangplek. Hoe lang de hal beschikbaar zal zijn voor de noodopvang, is nog onbekend, meldt het ANP.