De gemeente Utrecht streeft er naar om in ieder geval over twee weken vierhonderd langdurige verblijfplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar te hebben. Een aantal ondernemers, pandeigenaren en andere organisaties hebben al beschikbare ruimtes gemeld.

Deze plekken worden nu onderzocht op geschiktheid voor de opvang voor de korte dan wel langere termijn. Omdat het vooral gaat om plaatsen voor vrouwen en kinderen en de opvang ook enige tijd zou kunnen duren, kijkt de gemeente voornamelijk naar plaatsen voor de langere duur. "We richten ons op opvangplekken met privacy, goede sanitaire voorzieningen en dagbesteding", schrijft de gemeente in een raadsbrief.

Mochten vierhonderd plekken niet genoeg zijn, dan probeert de gemeente achthonderd plekken te realiseren. Op dit moment zijn er in hotels in elk geval al honderd plekken georganiseerd. Tot en met 8 maart zijn via de gemeente 37 Oekraïners in Utrechtse hotels geplaatst.

Daarnaast wordt er gekeken naar sporthallen en andere grote locaties, die, mocht dat nodig zijn, ingericht kunnen worden, 'zodat niemand op straat achterblijft'. De gemeente is ook in gesprek met diaconie en kerken in de stad Utrecht, waar Utrechters aanbieden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 21 van zulke adressen met 67 slaapplaatsen hebben zich tot nu toe gemeld.