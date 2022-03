De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma peinst er niet over het 'online gebiedsverbod' voor een zeventienjarige jongen in te trekken. Volgens haar is het nu aan de rechter om uit te maken of het verbod juridisch houdbaar is.

Eind vorig jaar kwam de politie een tiener uit Zeist op het spoor die in een appgroep met tweehonderd deelnemers opriep te gaan rellen in de Kanaalstraat in Utrecht. Om te voorkomen dat hij zijn opruiende oproep zou herhalen, legde de burgemeester hem een zogenoemd online gebiedsverbod op. Als hij zijn oproep toch opnieuw zou doen op sociale media, kostte hem dat 2500 euro.

D66, Denk en Student & Starter vinden dat de burgemeester te ver ging met het online gebiedsverbod. Volgens de drie partijen is in de gemeentewet of in de algemene plaatselijke verordening niet geregeld dat de burgemeester iemand kan verbieden bepaalde berichten online te verspreiden. D66-raadslid Maarten Koning ging dinsdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad het verst in zijn kritiek en vroeg de burgemeester het verbod in te trekken omdat er geen rechtsgrond voor is.

Victor Paalman van Student & Starter noemde een gebiedsverbod voor het internet 'bizar'. "Straks gaan burgemeesters bepalen wat er buiten hun gemeentegrens toelaatbaar is op het internet." Volgens Dijksma ging het eind vorig jaar niet om de vrijheid van meningsuiting, maar over de vraag hoe ze kon voorkomen dat de stad kort en klein zou worden geslagen. "Ik ga niet zitten wachten tot het losgaat."

De burgemeester zei dat ze het online gebiedsverbod 'wel overwogen' had opgelegd en dat er wel degelijk juridische grond voor is. Ze zei hierin ook te worden gesteund door burgemeesters van andere gemeenten en juristen. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan." Dat de rechter het verbod mogelijk nog gaat toetsen, noemde ze 'prima'. "Als de rechter zegt dat had je zo niet moeten doen, dan accepteer ik dat als eerste."