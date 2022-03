Een stadsbus is vanavond in Vleuten een talud afgeschoten. De bus had op het moment van het ongeluk geen passagiers. De chauffeur raakte niet ernstig gewond.

De dubbel gelede bus gleed op de Stroomburglaan van het talud af en kwam vlak voor een sloot tot stilstand. Vanwege de ernst van het ongeval rukte de hulpdiensten massaal uit. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet in actie te komen. De brandweer heeft alleen omgereden bomen weggezaagd. Waardoor de chauffeur van de weg raakte is onbekend. De Stroomrugbaan was vanaf de Haarrijse Rading richting De Meern afgesloten.