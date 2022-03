Een 65-jarige vrouw uit Maarssen blijkt dermate gewond geraakt bij een straatroof dat ze in een rolstoel terecht is gekomen. Door een scheur in haar heup kan ze voorlopig niet (trap)lopen en moet ze slapen in de woonkamer.

Het incident speelde zich af op 11 februari, de dader is nog niet gepakt. De vrouw liep 's morgens om 7.30 uur over de Oudegracht toen zij op vlak bij de Stadhuisbrug - ter hoogte van de Kruidvat- werd belaagd. In een flits werd haar tas van haar schouder gerukt, waardoor ze ten val kwam. Bij de valpartij raakte ze gewond aan haar heup. De straatrover ging er met de buit vandoor, terwijl omstanders zich over het slachtoffer ontfermden. In het ziekenhuis bleek dat ze haar vinger heeft gebroken en een scheur in haar heup opliep bij de beroving. De politie zoekt aan de hand van getuigenverklaringen een 20 à 25-jarige man. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang, heeft een lichtgetinte huid, krullend haar en droeg een donkere capuchonjas en eveneens donkere broek.