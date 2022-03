De bodem van de oude trambaan in het centrum van Nieuwegein⁩ is bereikt. Na vijf dagen werkzaamheden zijn onder meer de gehele betonnen baan, 38 masten voor de bovenleiding, 3.200 meter kabels voor de stroomvoorziening en 1.600 meter aan spoorstaven verwijderd. Tijd voor de nieuwbouw!

Op 26 februari startte aannemer Dura Vermeer met de sloop van de trambaan. Vandaag, vijf dagen later, is er niks meer van over. Maar op het bouwterrein tegenover de oude halte is al een voorproefje van de nieuwbouw te zien. De ondergrond en de fundering staan klaar.

De komende weken staan dan ook in het teken van de bouw van de nieuwe tramhalte. Eerst komt een betonnen constructie te liggen op de ondergrond, waarin het spoor wordt verwerkt. Vervolgens wordt gewerkt aan de masten en draden voor de stroomvoorziening.

Ook wordt morgen een nieuwe mantelbuis met een lengte van 36 meter onder de trambaan geplaatst voor de stadsverwarming.

De werkzaamheden aan de ondergrond van de trambaan duren ongeveer een week en het opbouwen en afronden van de nieuwbouw van de trambaan ongeveer twee weken. De werkzaamheden zullen naar verwachting minder overlast met zich meebrengen dan de sloop.