De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zelftesten en mondmaskers gekregen. Deze zijn bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en op te halen op verschillende locaties.

Onder meer bij de bibliotheek in Driebergen op dinsdag tussen 10.00 en 11.30 uur en woensdag van 9.30 tot 12.30 uur, in het Cultuurhuis in Doorn op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en bij de bibliotheek in Amerongen op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Klanten van de voedselbank kunnen al langer gratis zelftesten krijgen bij het ophalen van hun voedselpakket.