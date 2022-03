Een 37-jarige voetganger is begin februari in Utrecht zwaar mishandeld door een automobilist. Toen de man in de Utrechtse Rivierenwijk bij een groen stoplicht de Rijnlaan overstak, werd hij op een haar na door een auto van zijn sokken gereden. Als de voetganger van de schrik op het raampje tikt, stapt de automobilist uit en slaat hij hem in elkaar.

Als de 37-jarige voetganger op vrijdag 11 februari 19.00 uur bij het stoplicht van de Rijnlaan met de Balijelaan de weg oversteekt, wordt hij bijna aangereden door een auto. De man schrikt en tikt op het raam van de auto. De bestuurder stapt meteen agressief uit. Als de voetganger wegrent, rent de automobilist achter hem aan. Als hij hem heeft ingehaald, geeft hij de vluchtende voetganger een klap op zijn achterhoofd. De man valt op de grond en wordt vervolgens door de automobilist in zijn gezicht en buik getrapt. De agressieve man dwingt hem zijn verontschuldigingen aan te bieden. Hij geeft hem dan nóg een klap in het gezicht. Dan loopt hij terug naar zijn auto en rijdt ervandoor. Omstanders helpen de gewonde voetganger overeind. Volgens getuigen was de bestuurder vermoedelijk rond de twintig jaar oud. Vanwege het onderzoek naar de mishandeling is de politie op zoek naar getuigen of camerabeelden.