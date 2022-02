Na maanden zonder evenementen is vandaag in Utrecht met festival Soenda een nieuw festivalseizoen begonnen. Het binnen-evenement is één van de allereerste grote festivals in Nederland met een 1G-toegangasbeleid, nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn verdwenen.

Stampende beats die door DeFabrique aan de Westkanaaldijk blazen. In combinatie met zo'n 5400 bezoekers, die tot 23.00 uur uit hun dak gaan. Het is als vanouds, en eigenlijk hadden ze dit een paar weken geleden zelf ook niet voor mogelijk gehouden. De vreugde bij Jasper Coenen van Elevation Events is daarom ook groot, dat dit eindelijk weer kan. "Ja ik ben heel blij. En de 1G-controle van bezoekers bij de ingang loopt ook supersoepel." Normaal gesproken kent het festival twee indooredities, maar de eerste kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarmee is dit het allereerste feest van het jaar voor de organisatie en als de versoepelingen standhouden, volgen er nog velen. Een daarvan is de buitenversie van Soenda in de Ruigenhoekse polder, dat voor 21 mei op de agenda staat. Het festival is al sinds halverwege deze maand stijf uitverkocht.