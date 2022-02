De kans is groot dat op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide een coffeeshop komt. Volgens de gemeente voldoet de locatie aan de Elektronweg aan de eisen. Het parkmanagement dat de belangen van bedrijven op Lage Weide behartigt, reageert kritisch.

Volgens het gemeentelijke beleid is er ruimte voor zeventien coffeeshops in de stad. Utrecht telt er nu elf. In een wijkbericht stelt de gemeente dat het belangrijk is dat er voldoende zaken zijn. "Te weinig aanbod in de stad kan namelijk negatieve gevolgen hebben, zoals de komst van illegale verkooppunten en een hoge (verkeers)druk op bestaande shops."

De twaalfde coffeeshop zou aan de Elektronweg 34 moeten komen. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de locatie. "De plek ligt buiten een woonwijk op een industrieterrein, zit aan verschillende uitvalswegen en voldoet aan de criteria van het Utrechtse coffeeshopbeleid", aldus de gemeente. De initiatiefnemer maakt een beheerplan, met afspraken over de veiligheid van de omgeving, de inzet van beveiligers en het voorkomen van overlast.

Het parkmanagement Lage Weide heeft met 'gefronste wenkbrauwen' kennisgenomen van het bericht van de gemeente, zegt Roeland Tameling van de werkstichting. "Wij zijn kritisch, maar moeten er nog met de bedrijven op Lage Weide over spreken."

De beoogde locatie ligt dicht bij de klimhal Boulderhal Energiehaven. Tameling vraag zich af hoe dat zich verhoudt tot de eis dat coffeeshops niet in de buurt van scholen mogen liggen. "Bij de klimhal komen veel jongeren." Ander punt van zorg noemt hij de verkeersbewegingen rond de toekomstige coffeeshop.

Drive-in

Lage Weide is niet de enige plek in de stad die in beeld is voor een nieuw verkooppunt voor softdrugs. De gemeente voert ook nog altijd gesprekken met de initiatiefnemer en beoogd exploitant van een tweede initiatief, een drive-in coffeeshop. Die zou aan de rand van de stad moeten komen.