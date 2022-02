Vier actievoerders van Extinction Rebellion zijn onterecht opgepakt en beboet bij demonstraties in Utrecht in februari 2021. Tientallen anderen hebben nog een bezwaar lopen tegen hun aanhouding en boete.

De activisten werden opgepakt tijdens het begin van het 'lenteoffensief' in februari 2021. Ze blokkeerden op verschillende plaatsen kortstondig de weg, en weigerden gehoor te geven aan de aanmaning van de politie om weg te gaan.

Bij deze actie werden tientallen activisten opgepakt. Extinction Rebellion zelf spreekt van 108 ingerekende demonstranten die "soms hardhandig zijn opgepakt en velen zaten meer dan 10 uur met weinig eten en facilitaire voorzieningen".

Inbreuk demonstratierecht

Volgens een woordvoerder van de organisatie ontving ongeveer de helft van de opgepakte demonstranten daarop een boete, waar vervolgens massaal bezwaar tegen werd aangetekend. In totaal zijn er tot nu toe vier demonstranten voor de rechter verschenen om in beroep te gaan tegen de boete. Eva van der Helm was één van hen: "Het is vervelend dat we voor de rechter moeten komen, maar de klimaatcrisis is zo ernstig dat ik dat er graag voor over heb."

In alle vier de zaken werd geoordeeld dat de demonstranten onterecht zijn opgepakt en beboet. Ondanks dat Exctinction Rebellion in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening handelde, mocht het OM geen inbreuk plegen op het demonstratierecht volgens de rechter.

Extinction Rebellion zelf spreekt van 'gerechtigheid voor onze 108 rebellen', en zegt dat de uitspraak waarschijnlijk betekent, dat iedereen die bij de demonstratie in februari vorig jaar is opgepakt, niet meer vervolgd zal worden. Van der Helm: "We zijn burgerlijk ongehoorzaam, maar altijd geweldloos. Demonstreren is een grondrecht. Daarom is het logisch dat we niet vervolgd worden."