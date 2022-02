In een woning aan de Utrechtse Ina Boudier Bakkerlaan heeft de politie vanmiddag een hennepkwekerij met 250 planten aangetroffen. Een vijftigjarige man uit Utrecht is aangehouden.

Hoe de politie de plantage op het spoor kwam, is niet bekendgemaakt.

Zeker is dat de IBB-laan niet onbekend is met hennep. Zo sloot toenmalig burgemeester Jan van Zanen al eens twee woningen in de straat voor een jaar, na de vondst van twee hennepkwekerijen. Toen werden vier aanhoudingen verricht. Waar in de straat de plantage dit keer werd gevonden, maakt de politie niet bekend.

Planten van opgerolde hennepplantages worden standaard vernietigd.