Tijdens een achtervolging na een aanrijding op de A28 bij Utrecht hebben de vluchters zwaar gereedschap uit de auto gesmeten. De politie verdenkt ze van poging doodslag van agenten en is een groot onderzoek begonnen.

De achtervolging ontstond deze week woensdagochtend vroeg toen een agent in zijn vrije tijd een auto met Frans kenteken een ander voertuig ziet rammen op de A28 bij Utrecht. Tot zijn verbazing stopt de auto niet maar geven de veroorzakers van het ongeval juist gas.

De agent besloot direct om achter de verdachten aan te gaan en dat betekende het begin van een lange dollemansrit, die eindigde in het Zuid-Hollandse Brandwijk, niet ver van Dodrecht in de Alblasserwaard. Zelfs nadat de verdachten waren klemgereden en een politieauto was geramd, bleek een stroomstootwapen nodig om een van hen te kunnen arresteren.

De politie zoekt nu getuigen van de dwaze rit, die via de A28 en de A27 over de Zuid-Hollandse N214 en N216 liep. Vooral op deze laatste twee provinciale wegen is zwaar en vermoedelijk gestolen gereedschap uit de vluchtende auto gegooid, dat mogelijk afgelopen dagen is gevonden door passanten. De mannen van 23 en 28 jaar oud zitten vast voor verhoor en worden verdacht van onder meer roekeloos weggedrag en poging tot doodslag van de agenten in de politieauto.