De Universiteit Utrecht (UU) is op de duurzame tour. Zij wil op korte termijn helemaal geen nieuw meubilair meer inkopen door al bestaande meubelstukken her te gebruiken.

Maar hoe gaat dit precies in zijn werking? Ten eerste volgen de inkopers van de universiteit voortaan verplicht een stappenplan. Zij kijken eerst of meubilair dat in de eigen opslagplaats staat, klaar is om weer in gebruik te worden genomen. Als dat niet het geval is, wordt gekeken naar het tweedehands aanbod van meubilair van UU-leveranciers.

Pas als dit allebei niet mogelijk is, dan gaat de UU over tot het bestellen van nieuwe meubels. Vereiste is wel dat deze ontworpen zijn met duurzame materialen.