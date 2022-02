Utrecht moet op zoek naar een nieuwe gasleverancier en het contract met het Russische Gazprom per direct opzeggen. Dat vindt een overgrote meerderheid van de gemeenteraad, nu Rusland een oorlog is begonnen met de Oekraïne. "Wij willen niet financieel bijdragen aan oorlog."

Gazprom won halverwege 2020 een aanbestedingsprocedure en is sinds vorig jaar de gasleverancier die 1,6 miljoen kubieke meter gas levert voor alle gemeentelijke gebouwen in Utrecht. Maar dat kan echt niet meer, nu Rusland sinds vandaag doelen in de Oekraïne bestookt met bommen, zegt raadslid Jelmer Schreuder (D66).

Schreuder heeft het initiatief genomen om het college van burgemeester en wethouders het contract met de gasleverancier te laten verbreken en krijgt daarbij steun van vrijwel de hele gemeenteraad. "Sinds vandaag is sprake van nieuwe omstandigheden en ook harde sancties tegen Rusland, hopelijk kunnen we nu alsnog het contract ontbinden waar we in 2020 al tegen waren."

Volgens Schreuder is zeker geen sprake van symboolpolitiek, hij wil dat desnoods met hulp vanuit Den Haag alle juridische mogelijkheden worden bekeken om onder het contract uit te komen. "Want wij willen niet financieel bijdragen aan een oorlog." Via een reeks vragen aan het college wil hij te weten komen hoe snel het contract ontbonden kan worden en wat daarvan de gevolgen zijn.