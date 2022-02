De politie heeft gisteren een inval gedaan in een telefoonwinkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Daar troffen agenten 77.000 euro cashgeld en versleutelde telefoons aan. De 55-jarige eigenaar uit De Meern is aangehouden op verdenking van witwassen.

Uit eerder onderzoek van de politie bleek dat een ondernemer van een telefoonwinkel in de Utrechtse wijk Zuilen mogelijk handelde in versleutelde telefoons. Daarmee kunnen criminelen onderling berichten naar elkaar sturen. En dus startte de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek. Door dat onderzoek viel de politie gisteren binnen bij een telefoonwinkel aan de Amsterdamsestraatweg en hield daarbij de 55-jarige eigenaar aan. De man wordt volgens de politie verdacht van witwassen, omdat volgens hen in de telefoonwinkel ‘de bovenwereld met de onderwereld samenkwam'. Door deze ondermijnende criminaliteit zouden ondernemers en wijkbewoners vaker het risico lopen om geconfronteerd te worden met overlast, drugs, intimidatie, afpersing en geweld, aldus de politie. Zowel de telefoonwinkel als de woning van de eigenaar in De Meern werd doorzocht. Daar vonden agenten 77.000 euro aan contant geld en enkele versleutelende telefoons. Zowel het geld als de gegevensdragers zijn door de politie in beslag genomen.